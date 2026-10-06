Identifican a automovilista asesinado a balazos tras persecución en Campo El Diez, en Culiacán

Régulo Antonio “N”, de 35 años de edad, era el conductor que murió asesinado a balazos al mediodía de este martes tras una persecución ocurrida cerca del trébol de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El ahora difunto fue agredido cuando circulaba a bordo de un Kia Forte blanco, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, justo donde se encuentra un punto de revisión del Ejército Mexicano.

Luego de recibir algunos disparos, perdió el control de la unidad y terminó impactado contra la jardinería de una gasolinera.

Pese al arribo de elementos de Cruz Roja Mexicana, los socorristas confirmaron que ya había muerto, y dieron paso a las diligencias por Fiscalía General del Estado.

El cadáver fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense para culminar con la autopsia de Ley.