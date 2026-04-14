Identifican a carrocero herido en ataque armado en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

Como Germán, de 34 años de edad, de oficio carrocero, fue identificado el hombre que resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde-noche de este martes 14 de abril en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

El atentado se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Cruz Medina y Rosendo Licenciado Rodríguez, cerca de una institución educativa del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en las inmediaciones de un taller cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, familiares del lesionado lo auxiliaron y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde ingresó para recibir atención médica.

Se informó que Germán presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en un brazo, en la cabeza y en el abdomen, por lo que su estado de salud no ha sido precisado oficialmente.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar luego del reporte de detonaciones y aseguraron el área, donde quedaron indicios balísticos.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.