Identifican a ciclista que murió atropellado en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Fue identificado el ciclista que murió atropellado cuando circulaba por la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costerita”, a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán.
La víctima fue identificada como José Alejandro, de 52 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Francisco Villa, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas del lunes 14 de septiembre, cuando se reportó la presencia de un hombre sin vida a un costado de la cinta asfáltica, en las inmediaciones de una gasolinera.
En ese momento no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. En el sitio fue localizada la bicicleta en la que circulaba la víctima, la cual quedó derribada sobre el carril de oriente a poniente y terminó con uno de sus neumáticos desprendido debido al impacto.
Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde finalmente fue identificado por sus familiares.