Identifican a ciclista que murió atropellado en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Fue identificado el ciclista que murió atropellado cuando circulaba por la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costerita”, a la altura del sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Alejandro, de 52 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Francisco Villa, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas del lunes 14 de septiembre, cuando se reportó la presencia de un hombre sin vida a un costado de la cinta asfáltica, en las inmediaciones de una gasolinera.