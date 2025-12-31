Identifican a civil abatido tras enfrentamiento con policías estatales en San Pedro, Navolato

Uno de los civiles armados que murió abatido durante el enfrentamiento entre un grupo de personas armadas y elementos de la Policía Estatal, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, fue identificado por las autoridades.

Se trata de Alexander N., de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Chulavista. Los otros dos civiles que perdieron la vida durante el intercambio de disparos continúan en calidad de desconocidos y permanecen en el Servicio Médico Forense de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar de los hechos fueron detenidas seis personas más, a quienes se les aseguró armamento, equipo táctico, dos camionetas, un automóvil y una motocicleta. Una de las unidades contaba con reporte de robo.

El enfrentamiento se registró cuando agentes de la Policía Estatal acudieron a la zona tras recibir un reporte sobre la presencia de personas armadas al interior de una vivienda ubicada cerca de una secundaria de la localidad. Al arribar, los policías fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron la agresión.

Ante la situación, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina acudieron para brindar apoyo en el operativo, que dejó un saldo final de tres civiles abatidos, seis personas detenidas y el aseguramiento de armas, municiones y vehículos, algunos con reporte de robo.

PIE DE FOTO: Operativo en San Pedro dejó tres civiles abatidos, seis detenidos y el aseguramiento de armas y vehículos.