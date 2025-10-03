Identifican a civil abatido tras privación de la libertad de un policía estatal en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue abatido en Culiacán este viernes, tras un enfrentamiento desatado por la privación de libertad de un escolta de la Policía Estatal Preventiva, ya fue identificado.

Se trata de Federico “N”, un joven de 22 años que tenía su domicilio en el fraccionamiento Santa Rocío.

Federico quedó sin vida dentro de una gasolinera del sector Villa Bonita, al sur de la ciudad.

Junto con él fueron detenidos otros tres civiles que participaron en el enfrentamiento, todos heridos de bala debido al intercambio de tiros contra las autoridades.

Dos de ellos fueron identificados como Jesús Ramón “N” y César Armando “N”. Personal de rescate estabilizó a los tres en el lugar de los hechos y los transportó a un centro médico.

La confrontación se desató a partir de la privación de libertad de Alexander “N”, un agente activo de la Policía Estatal Preventiva.

Alexander se encontraba en su día de descanso cuando fue interceptado y privado de la libertad por civiles armados durante la mañana de este viernes.

Personal de un Grupo Interinstitucional logró dar con su paradero en el libramiento La Costerita, luego de desplegar un operativo de búsqueda.

El policía fue rescatado a pesar de que resultó herido tras recibir algunos de los disparos durante el enfrentamiento.