Identifican a civiles abatidos en enfrentamiento con fuerzas federales en Ayuné, Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades ya identificaron a los dos civiles que murieron durante el enfrentamiento registrado el pasado viernes 8 de mayo en la comunidad de Ayuné, al oriente de Culiacán, tras un operativo encabezado por fuerzas federales.
De acuerdo con la información recabada, los fallecidos son José Luis, de 23 años de edad, originario del poblado Nuevo Mundo; así como Jesús Fernando, de 29 años, vecino del fraccionamiento Los Ángeles, en la capital sinaloense.
Como se informó previamente, el enfrentamiento ocurrió durante la mañana del viernes en las inmediaciones del Río Tamazula, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban investigaciones relacionadas con una célula delictiva presuntamente vinculada a privaciones de la libertad.
Según el reporte oficial emitido por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los agentes fueron agredidos durante el operativo y posteriormente repelieron el ataque. El saldo preliminar fue de dos civiles abatidos y una persona detenida.
En el lugar también fueron aseguradas cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.
Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y del Servicio Médico Forense arribó a la finca donde ocurrieron los hechos para realizar las diligencias correspondientes.
En la propiedad, conformada por al menos tres viviendas, también se observaron otros vehículos no mencionados inicialmente en el reporte oficial, entre ellos una cuatrimoto roja y un automóvil compacto.