Identifican a civiles abatidos en enfrentamiento con fuerzas federales en Ayuné, Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades ya identificaron a los dos civiles que murieron durante el enfrentamiento registrado el pasado viernes 8 de mayo en la comunidad de Ayuné, al oriente de Culiacán, tras un operativo encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con la información recabada, los fallecidos son José Luis, de 23 años de edad, originario del poblado Nuevo Mundo; así como Jesús Fernando, de 29 años, vecino del fraccionamiento Los Ángeles, en la capital sinaloense.

Como se informó previamente, el enfrentamiento ocurrió durante la mañana del viernes en las inmediaciones del Río Tamazula, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban investigaciones relacionadas con una célula delictiva presuntamente vinculada a privaciones de la libertad.