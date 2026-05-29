Identifican a conductor asesinado en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ El automovilista que fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes, en la colonia Miguel Hidalgo, fue identificado ante las autoridades.
El occiso se trataba de Josué Rafael “N”, quien fue agredido a tiros a bordo de un Nissan Tsuru color blanco, y posterior a su asesinato, dejaron un cerdito de peluche en la escena.
El crimen se cometió sobre la calle Benito Juárez, casi al llegar al bulevard Xicoténcatl, en los límites con la colonia Las Vegas, aproximadamente a las 15:30 horas.
En el lado de la puerta del conductor se observaron cinco impacto de bala, y en el asiento del piloto se apreciaron otros cuatro.