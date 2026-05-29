Identifican a conductor asesinado en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ El automovilista que fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes, en la colonia Miguel Hidalgo, fue identificado ante las autoridades.

El occiso se trataba de Josué Rafael “N”, quien fue agredido a tiros a bordo de un Nissan Tsuru color blanco, y posterior a su asesinato, dejaron un cerdito de peluche en la escena.