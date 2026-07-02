Identifican a conductor que falleció tras caer a un canal en Culiacán

CULIACÁN._ Como Rommel Ariel, de 30 años de edad y residente de la colonia 21 de Marzo, fue identificado el hombre que perdió la vida durante la madrugada de este jueves, tras precipitarse la camioneta que conducía al interior de un canal de riego en este municipio.

El hecho ocurrió sobre la carretera que conduce a la comunidad de El Sauz, a la altura del sector conocido como La Piedrera, donde la unidad motriz terminó sumergida.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el joven se dedicaba a la venta y reparto de agua purificada, y presuntamente estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas a bordo del mismo vehículo horas antes del percance.

Automovilistas que transitaban por la zona descubrieron el vehículo accidentado al percatarse de que una sección de la carrocería sobresalía de la obra hidráulica, por lo que dieron aviso a las corporaciones de rescate y auxilio.