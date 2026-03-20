Identifican a cuatro de los 11 fallecidos en enfrentamiento en Valle Escondido, Culiacán

CULIACÁN. _ Los familiares de las 11 personas que perdieron la vida en el poblado de Valle Escondido, perteneciente a la sindicatura de Quilá, acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) en Culiacán para realizar las diligencias de identificación.
Hasta el momento, cuatro de los civiles que perdieron la vida durante un presunto enfrentamiento contra fuerzas federales han sido identificados de manera oficial. Se trata de Adolfo “N”, de 52 años, con domicilio en el municipio de Eldorado; así como Jaziel Alan “N”, Jaziel Carlos “N” y Carlos Eleobardo “N”, los tres residentes de la sindicatura de Costa Rica.
El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando un operativo en la comunidad mencionada resultó en la muerte de 11 personas tras una serie de agresiones contra elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según lo confirmado por el Gabinete de Seguridad.
Habitantes de Valle Escondido manifestaron momentos de tensión al confrontar a los efectivos federales para exigir información, además de señalar presuntos abusos durante el despliegue. En el sitio, las autoridades aseguraron vehículos y armamento diverso que fue puesto a disposición para las investigaciones correspondientes.