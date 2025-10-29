Identifican a cuatro de siete hombres abatidos en operativo interinstitucional en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro de los siete hombres que perdieron la vida durante un operativo en la sindicatura de Tepuche fueron identificados y reconocidos por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Se trata de José Candelario E., Carlos Paul C., Jesús Daniel A. y José Abraham S., este último vecino de Guamúchil.
El incidente ocurrió el pasado martes, cuando policías estatales realizaban patrullajes de seguridad en las zonas de Tepuche y Agua Blanca y localizaron un campamento clandestino con personas armadas.
Al solicitar apoyo terrestre y aéreo del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra los elementos, quienes respondieron con acción interinstitucional.
Durante los reconocimientos en la zona, el grupo también protagonizó dos agresiones adicionales que fueron neutralizadas.
El operativo dejó un saldo de siete personas abatidas, todas portando arma larga; además se aseguraron seis rifles AK-47, 21 cargadores, 790 cartuchos calibre 7.62x39 y diverso equipo táctico.
Las autoridades ministeriales aseguraron la zona y todos los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.
Actualmente, se mantienen reconocimientos terrestres y aéreos en la región, apoyados por una aeronave Black Hawk, para reforzar la seguridad y el monitoreo en el área.