Identifican a cuatro de siete hombres abatidos en operativo interinstitucional en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro de los siete hombres que perdieron la vida durante un operativo en la sindicatura de Tepuche fueron identificados y reconocidos por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Se trata de José Candelario E., Carlos Paul C., Jesús Daniel A. y José Abraham S., este último vecino de Guamúchil.

El incidente ocurrió el pasado martes, cuando policías estatales realizaban patrullajes de seguridad en las zonas de Tepuche y Agua Blanca y localizaron un campamento clandestino con personas armadas.