Identifican a cuatro detenidos tras persecución y tiroteo en sector Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro civiles, entre ellos un menor de edad, fueron identificados por las autoridades tras ser detenidos luego de una persecución y un intercambio de disparos en las inmediaciones del sector Aeropuerto, en Culiacán.
Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, de 25 años; José “N”, alias “El Toño”, de 17; Rolando “N”, conocido como “El Rulas”, de 22; y Josué “N”, apodado “El Gordo”, de 19 años. En apego al principio de presunción de inocencia, se les considera probables responsables mientras no exista una sentencia judicial en su contra.
De acuerdo con los informes oficiales, la detención se derivó de un despliegue operativo que culminó en un enfrentamiento armado, durante el cual un agente de la Policía Municipal resultó lesionado por esquirlas.
El adolescente de 17 años quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, conforme a los protocolos de atención y protección de derechos humanos para menores de edad.
El operativo se inició tras un reporte al sistema C4i sobre la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta Tucson blanca en el sector Bachigualato. En el seguimiento participó el secretario de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, y al dar alcance a los sospechosos se registró un intercambio de disparos, en el que la unidad oficial del mando policial recibió impactos de bala.
Como resultado de la acción, los cuatro civiles fueron detenidos y se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y el vehículo en el que se desplazaban.