Identifican a cuatro detenidos tras persecución y tiroteo en sector Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro civiles, entre ellos un menor de edad, fueron identificados por las autoridades tras ser detenidos luego de una persecución y un intercambio de disparos en las inmediaciones del sector Aeropuerto, en Culiacán.

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, de 25 años; José “N”, alias “El Toño”, de 17; Rolando “N”, conocido como “El Rulas”, de 22; y Josué “N”, apodado “El Gordo”, de 19 años. En apego al principio de presunción de inocencia, se les considera probables responsables mientras no exista una sentencia judicial en su contra.