Identifican a cuatro hombres fallecidos en enfrentamientos y hechos violentos en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ Autoridades confirmaron la identificación de cuatro personas que permanecían bajo resguardo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), luego de haber perdido la vida en distintos hechos violentos ocurridos en los municipios de Navolato y Culiacán, Sinaloa.

Entre los cuerpos identificados se encuentra el de Carlos “N.”, presuntamente integrante de un grupo delictivo, quien fue abatido durante un enfrentamiento contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) la madrugada del pasado 16 de septiembre. El enfrentamiento tuvo lugar en un campamento improvisado en las inmediaciones del poblado Las Trancas, Navolato, donde también fueron detenidas ocho personas y se aseguraron fusiles, municiones, equipo táctico y vehículos.

En otro hecho, las autoridades identificaron a José Roberto, quien fue localizado sin vida y con las manos atadas el pasado martes, junto a un dren en un camino de terracería en el poblado La Sinaloa, también en Navolato.

Además, fueron identificados Cecilio “N.” y Nemecio, de 42 años, quienes murieron durante un enfrentamiento a balazos contra elementos del Ejército Mexicano el viernes 12 de septiembre en la comunidad de Caminaguato, sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Se informó que Nemecio tenía su domicilio en el sector Loma de Rodriguera.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos en cada uno de los sitios donde ocurrieron los hechos, y posteriormente fueron trasladados al Semefo. Tras cumplir con los procedimientos legales, los cadáveres fueron entregados a sus familiares.