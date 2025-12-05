$!Identifican a cuñados localizados sin vida en bolsas de plástico en Culiacán

Ya fueron identificados los dos hombres asesinados y localizados envueltos en bolsas de plástico la mañana de este viernes 5 de diciembre en distintos puntos de Culiacán.

Se trata de Thakar Hazur “Q”, de 35 años, y Bertoldo Raymundo “M”, de 34, quienes eran cuñados y contaban con ficha de búsqueda.

Thakar Hazur “Q” había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el 27 de noviembre de este año. Fue visto por última vez alrededor de las 12:00 horas en la colonia Burócrata.

En cuanto a Bertoldo Raymundo “M”, su última ubicación conocida fue el jueves, a las 6:50 horas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la capital sinaloense.

Las autoridades encontraron los cuerpos con huellas de violencia y envueltos en bolsas de plástico negro: uno en la colonia Libertad, sobre la avenida Joaquín Berlanga, y el otro en Lomas del Boulevard, en la calle Río Amazonas.