Identifican a detenidos por la privación de la libertad de joven con discapacidad en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la identidad de cinco personas detenidas durante el operativo federal desplegado el pasado martes en el poblado El Llano de Abajo, sindicatura de Las Tapias, en el municipio de Culiacán.

Los detenidos están señalados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de un joven con discapacidad, ocurrida el pasado 2 de agosto en el fraccionamiento Valles del Sol, en la capital del estado.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Osvaldo Trinidad “N”, de 18 años; Jesús Abraham “N”, de 28; Lamberto “N”, también de 28; y Jesús Javier “N”, de 31 años. El quinto detenido es un menor de 16 años, cuya identidad no fue revelada por razones legales.

Durante la detención, las fuerzas federales aseguraron un arsenal compuesto por seis armas largas, entre ellas rifles AR-15 y carabinas M4, así como dos vehículos, dos cintas eslabonadas, 21 cargadores, 1,021 cartuchos útiles, ocho chalecos balísticos, 16 placas balísticas y diversas dosis de droga.

Los detenidos y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.