Identifican a dos civiles abatidos en enfrentamiento armado en Navolato

CULIACÁN. _ Dos de los tres hombres que murieron abatidos por elementos del Ejército Mexicano durante un choque armado en la comunidad de Las Trancas, municipio de Navolato, fueron identificados formalmente ante las autoridades.
Las víctimas respondían a los nombres de Sergio Adrián “C”, de 23 años, y Juan Carlos “B”, de 28 años, quienes fueron reconocidos por sus familiares ante las instancias correspondientes.
El enfrentamiento entre el personal castrense y los civiles armados ocurrió alrededor de las 15:00 horas del jueves 5 de noviembre, sobre un camino de terracería que comunica a la comunidad de Las Trancas con la colonia La Primavera, a un costado de un dren.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el personal militar realizaba labores de reconocimiento en la zona cuando fue agredido a balazos. Al repeler el ataque, tres integrantes del grupo armado perdieron la vida.
Tras el intercambio de disparos, las autoridades aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y una camioneta Jeep Rubicon color blanco, vehículo en el que presuntamente se desplazaban los civiles.