Identifican a dos civiles abatidos en enfrentamiento armado en Navolato

CULIACÁN. _ Dos de los tres hombres que murieron abatidos por elementos del Ejército Mexicano durante un choque armado en la comunidad de Las Trancas, municipio de Navolato, fueron identificados formalmente ante las autoridades.

Las víctimas respondían a los nombres de Sergio Adrián “C”, de 23 años, y Juan Carlos “B”, de 28 años, quienes fueron reconocidos por sus familiares ante las instancias correspondientes.