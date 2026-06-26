Identifican a dos de las tres víctimas de ataque en la colonia Infonavit Solidaridad en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos de las tres personas que perdieron la vida durante un ataque con armas de fuego registrado la tarde del jueves 25 de junio en la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de la capital de Sinaloa, fueron identificadas formalmente por sus familiares.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, las personas fallecidas respondían a los nombres de Martha “N”, de 45 años de edad, y Jair “N”, de 20 años. Respecto a la tercera víctima de la agresión, los primeros informes señalan que presuntamente se trata de un menor de edad, cuya identidad legal todavía no ha sido confirmada por las instancias oficiales.