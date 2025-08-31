Identifican a dos de los hombres asesinados durante las últimas horas en Culiacán

Ya fueron identificados dos de los hombres privados de la vida durante las últimas horas, dentro de la jornada violenta de este sábado 30 de agosto en el municipio de Culiacán.

Uno de ellos se trata de Diego Mauricio, de 33 años. El antes mencionado fue el masculino que se encontraba conduciendo en su vehículo Toyota Camry en la colonia Buenos Aires, en la ciudad capital sinaloense, cuando sujetos armados le dispararon hasta matarlo.

Diego Mauricio estaba circulando por la avenida México 68 cuando en el cruce con la calle Cerro Otates fue interceptado y atacado a balazos por sus agresores. La víctima intentó huir del atentado conduciendo de reversa, sin embargo los disparos terminaron dejándolo inconsciente y gravemente herido dentro de la unidad automotriz.

En otro hecho distinto, como Isael Alonso, de 46 años, fue identificado uno de los dos hombres que fueron localizados asesinados en el poblado El Pinole, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:30 horas en una brecha que conduce hacia la comunidad de El Alto, próximo a las vías del tren y a la planta de una reconocida empresa de carne.

Junto con Isael Alonso fue hallado otro masculino, cuya identidad aún no ha sido revelada. Ambos se encontraron recostados en el suelo con heridas en su cuerpo por disparos de arma de fuego, además de que se les dejó un mensaje de contenido amenazante grabado en una cartulina.

Los cuerpos fueron llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia correspondientes. Se espera que familiares acudan al Ministerio Público para identificarlos y reclamarlos con su debido proceso legal.