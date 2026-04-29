Identifican a dos hermanos asesinados en Rivera de Tamazula; violencia sacude Culiacán

CULIACÁN. _ Ya fueron identificados los dos hombres que fueron asesinados a balazos la mañana del martes 28 de abril en la colonia Rivera de Tamazula, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con información recabada tras los hechos, las víctimas respondían a los nombres de José Ignacio y Juan Pablo, ambos hermanos, de entre 20 y 25 años de edad, quienes tenían su domicilio en el sector Los Ángeles.

El doble homicidio fue reportado luego de llamadas al número de emergencias que alertaban sobre personas heridas de bala en el cruce de la calle Rivera de Sinaloa y el bulevar Rivera de Tamazula.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y al arribar localizaron a los dos jóvenes tendidos sobre la banqueta, con heridas producidas por arma de fuego.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al revisarlos confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Los cuerpos fueron cubiertos en espera de las diligencias ministeriales, mientras el área permaneció acordonada para preservar indicios.