Identifican a dos hombres asesinados en hechos distintos en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ Las autoridades estatales confirmaron la identidad de dos personas que fueron localizadas sin vida en hechos violentos ocurridos de manera separada en los municipios de Culiacán y Navolato.

El primer caso se registró la noche del jueves 21 de agosto en el sector Centro de la capital sinaloense. La víctima fue identificada como Luis Ángel “N”, cuyo cuerpo, con huellas de decapitación, quedó tendido sobre la calle Ignacio Zaragoza, entre Sepúlveda y prolongación Granados. La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

En Navolato, la tarde del sábado 23 de agosto, se reportó el hallazgo de José Ángel, de aproximadamente 24 años de edad, quien fue asesinado a balazos y encontrado recargado contra un árbol en las inmediaciones del poblado Lo de Reyes. El joven vestía short lila, playera tipo polo negra y huaraches de plástico azules.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicaron los estudios de ley. Finalmente, este martes, fueron entregados a sus familiares para que les dieran sepultura.