Identifican a dos internos heridos tras riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Al menos dos de los tres internos que resultaron lesionados durante una riña registrada este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto ya fueron identificados por las autoridades.

Se trata de Raymundo “N”, de 23 años, y Martín “N”, de 44, quienes presentaron diversas contusiones tras el altercado ocurrido al interior del reclusorio ubicado al poniente de Culiacán, informaron fuentes oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que tres personas privadas de la libertad recibieron atención médica por lesiones leves. Hasta el momento, solo uno de los heridos permanece sin identificar públicamente.

De forma extraoficial, se informó que el tercer interno fue atendido dentro del mismo centro penitenciario y se encuentra en condición estable. Las autoridades descartaron que alguno de los lesionados presentara heridas por arma de fuego, pese a los reportes iniciales sobre detonaciones al interior del penal.