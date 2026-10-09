Identifican a empresario privado de la libertad al salir de un gimnasio en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Fausto “N”, de 43 años, fue identificado el empresario privado de su libertad la mañana de este viernes 9 de octubre, cuando salía de un gimnasio ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

De acuerdo con información de las autoridades, la víctima se desempeña como empresario.

La privación de la libertad ocurrió alrededor de las 07:00 horas, sobre el bulevar Doctor Mora, entre la calle Reynosa y el bulevar Sinaloa, en el mencionado sector.

En el lugar quedó abandonado un automóvil Chevrolet Spark rojo, de modelo reciente, presuntamente relacionado con los hechos.