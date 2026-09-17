Identifican a empresario privado de la libertad en plaza comercial de Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Se trata de un empresario sinaloense el hombre que fue privado de la libertad durante la mañana de este jueves en una plaza comercial del sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Luis Mario “N”, de 49 años de edad, quien se encontraba en el establecimiento cuando sujetos armados arribaron al lugar y, mediante amenazas, lo obligaron a subir a una unidad en la que posteriormente se retiraron.

También trascendió que los presuntos responsables se llevaron un automóvil Audi blindado, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la unidad ni se ha confirmado oficialmente esta versión.