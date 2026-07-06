Identifican a ex vocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado en Stanza Cantabria, en Culiacán

Como José Adán, de 29 años, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos la noche del domingo 5 de julio en el Fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

La víctima era conocida por haber sido vocalista de la agrupación norteña Los Nuevos Rebeldes, de acuerdo con la información confirmada tras el homicidio.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:20 horas en un domicilio ubicado sobre la Calle Breñavieja, casi esquina con Ampuero, donde hombres armados ingresaron y le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba en la cochera de la vivienda.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al sitio luego del reporte al número de emergencias 911 y localizaron al joven con múltiples heridas de bala. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras la agresión, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en busca de los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.