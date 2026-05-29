Identifican a fallecido y detenidos tras enfrentamiento armado en Riberas de Tamazula, Culiacán

CULIACÁN. _ Las autoridades ministeriales identificaron al hombre que perdió la vida y a las cuatro personas detenidas tras un enfrentamiento armado entre civiles el pasado miércoles 28 de mayo en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, ubicado al oriente de Culiacán.

De acuerdo con los reportes oficiales, el civil que falleció en el lugar de los hechos a causa del intercambio de proyectiles de arma de fuego respondía al nombre de Camilo “N”, de 42 años de edad.

En el mismo sitio, elementos de seguridad pública aseguraron a cuatro civiles que participaron en la agresión, entre quienes se encuentra un menor de edad. Los detenidos fueron identificados como Jesús Alejandro “S”, de 33 años; Irving Isaí “M”, de 15 años; Luis Ramón “L”, de 19 años, y Jonathan Omar “G”, de 21 años de edad.