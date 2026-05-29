Identifican a fallecido y detenidos tras enfrentamiento armado en Riberas de Tamazula, Culiacán

CULIACÁN. _ Las autoridades ministeriales identificaron al hombre que perdió la vida y a las cuatro personas detenidas tras un enfrentamiento armado entre civiles el pasado miércoles 28 de mayo en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, ubicado al oriente de Culiacán.
De acuerdo con los reportes oficiales, el civil que falleció en el lugar de los hechos a causa del intercambio de proyectiles de arma de fuego respondía al nombre de Camilo “N”, de 42 años de edad.
En el mismo sitio, elementos de seguridad pública aseguraron a cuatro civiles que participaron en la agresión, entre quienes se encuentra un menor de edad. Los detenidos fueron identificados como Jesús Alejandro “S”, de 33 años; Irving Isaí “M”, de 15 años; Luis Ramón “L”, de 19 años, y Jonathan Omar “G”, de 21 años de edad.
La información recabada señala que Irving Isaí “M”, Luis Ramón “L” y Jonathan Omar “G” presentaron heridas por impactos de bala durante la confrontación, razón por la cual tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad bajo custodia policiaca. El estado de salud de los tres jóvenes hospitalizados permanece bajo pronóstico reservado, ya que el personal médico no ha dado a conocer su evolución.
De acuerdo con la información oficial, elementos de la Guardia Nacional aseguraron seis armas largas, 43 cargadores, mil 50 cartuchos, un casco, cuatro chalecos tácticos y dos vehículos con reporte de robo.
LOS HECHOS
De acuerdo con información oficial, sujetos pertenecientes a un grupo delictivo llegaron y atacaron un domicilio ubicado sobre la calle Sinaloa, cerca de las 19:30 horas, y utilizaron un explosivo. Esto desató una balacera entre otras personas también de una facción delincuencial, que derivó en el saldo de muertos y heridos.