Identifican a Francisco y Ascensión, asesinados a balazos en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Como Francisco, con domicilio en la cabecera municipal, y Ascensión, vecino del poblado San José de la Puerta, ambos de entre 40 y 45 años de edad, fueron identificadas las dos personas localizadas sin vida a balazos la mañana de este lunes en las cercanías del poblado Boca de Arroyo.
El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas de este 10 de agosto, a un costado de la carretera que conduce de Badiraguato a Surutato. Los cuerpos se encontraban tendidos boca arriba, uno al lado del otro, junto a un cenotafio ubicado a unos 500 metros antes del acceso a la comunidad citada, cerca de una capilla.
En el sitio de la localización no se recolectaron casquillos percutidos, motivo por el cual las autoridades presumen que las víctimas fueron privadas de la vida en una ubicación distinta y posteriormente abandonadas en ese punto de la vía.