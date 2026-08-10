Identifican a Francisco y Ascensión, asesinados a balazos en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Como Francisco, con domicilio en la cabecera municipal, y Ascensión, vecino del poblado San José de la Puerta, ambos de entre 40 y 45 años de edad, fueron identificadas las dos personas localizadas sin vida a balazos la mañana de este lunes en las cercanías del poblado Boca de Arroyo.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas de este 10 de agosto, a un costado de la carretera que conduce de Badiraguato a Surutato. Los cuerpos se encontraban tendidos boca arriba, uno al lado del otro, junto a un cenotafio ubicado a unos 500 metros antes del acceso a la comunidad citada, cerca de una capilla.