Identifican a Guardia Nacional asesinada en Culiacán; su esposo está desaparecido

Cristian Zibone “N”, de 34 años de edad, es la agente de Guardia Nacional que fue encontrada sin vida y con huellas de violencia este lunes dentro de una vivienda en Alturas del Sur, en Culiacán.

La militar, originaria de Escuinapa, presentaba indicios de asfixia por estrangulamiento.

De forma preliminar, se dio a conocer que la oficial compartía domicilio con su esposo, Erick Gustavo “N”, de 29 años de edad, quien también integra la Guardia Nacional.

Este último se encuentra en calidad de desaparecido y ya se emitió ficha de búsqueda.

Los hechos ocurrieron en un edificio de departamentos ubicado sobre la calle Cima del César, durante la mañana de este 2 de noviembre.