$!Identifican a Hendrika María entre víctimas halladas en fosa de El Bolsón, Navolato

Como Hendrika María “N” fue identificada por sus familiares una de las personas que fueron halladas asesinadas dentro de un fosa clandestina de la comunidad de El Bolsón, en Navolato.

El hallazgo se registró la tarde del sábado 7 de febrero, cuando activistas de un colectivo de madres buscadoras reportaron la presencia de una osamenta en un terreno enmontado que se ubica entre dicha comunidad y cerca de Campo El Indio.

Al ser rescatados los indicios, personal pericial informó que se trataría de dos cuerpos, por lo que fueron llevados al anfiteatro para aplicar los exámenes correspondientes. Tras obtener información sobre las características de los restos, familiares reconocieron que uno de ellos se trata de Hendrika María.