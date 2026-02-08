$!Identifican a Hendrika María entre víctimas halladas en fosa de El Bolsón, Navolato

Como Hendrika María “N” fue identificada por sus familiares una de las personas que fueron halladas asesinadas dentro de un fosa clandestina de la comunidad de El Bolsón, en Navolato.
El hallazgo se registró la tarde del sábado 7 de febrero, cuando activistas de un colectivo de madres buscadoras reportaron la presencia de una osamenta en un terreno enmontado que se ubica entre dicha comunidad y cerca de Campo El Indio.
Al ser rescatados los indicios, personal pericial informó que se trataría de dos cuerpos, por lo que fueron llevados al anfiteatro para aplicar los exámenes correspondientes. Tras obtener información sobre las características de los restos, familiares reconocieron que uno de ellos se trata de Hendrika María.
La mujer de 59 años, ex agente policial, fue privada de libertad junto con su familia el 22 de marzo de 2025 en la colonia Ampliación Plata. Según reportes preliminares, un grupo de civiles armados se la llevaron junto a su esposo y otros tres miembros de la familia, entre ellos dos menores de edad.
Un día después del hecho violento, autoridades encontraron sin vida a un hombre en el ejido Buenos Aires. Se trataba de Alberto, de 40 años, quien era el padre de familia.
Por su parte, el 14 de mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fueron liberados los otros tres miembros de la familia. Fueron identificados como Kenneth Hendrika, de 28 años; Jimmy Dominik Derks, de 10; y Kennay Javier, de 9.