Identifican a heridos tras ataque armado en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras el ataque armado registrado este viernes en la colonia Agrarista Mexicana, en el sector oriente de Culiacán, se dio a conocer la identidad del elemento de la Policía Estatal Preventiva y de las otras tres personas que resultaron heridas.

El agente policíaco es Luis Fernando “N”, de 33 años de edad. Los otros heridos fueron reconocidos como Dionicia “N”, de 53 años; Francisco “N”, de 64 años; y Víctor Javier “N”, un joven de 18 años.

Según informes, Luis Fernando resultó herido mientras acudía a reparar su motocicleta en un local que se ubica por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre las calles del Río y Libre, donde sucedió el ataque.

Aún se desconoce el estado actual de los afectados, pero se reporta que siguen internos en un hospital, atendidos por el personal médico.