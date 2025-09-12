Identifican a heridos tras ataque armado en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras el ataque armado registrado este viernes en la colonia Agrarista Mexicana, en el sector oriente de Culiacán, se dio a conocer la identidad del elemento de la Policía Estatal Preventiva y de las otras tres personas que resultaron heridas.
El agente policíaco es Luis Fernando “N”, de 33 años de edad. Los otros heridos fueron reconocidos como Dionicia “N”, de 53 años; Francisco “N”, de 64 años; y Víctor Javier “N”, un joven de 18 años.
Según informes, Luis Fernando resultó herido mientras acudía a reparar su motocicleta en un local que se ubica por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre las calles del Río y Libre, donde sucedió el ataque.
Aún se desconoce el estado actual de los afectados, pero se reporta que siguen internos en un hospital, atendidos por el personal médico.
El hecho
La agresión a balazos se reportó alrededor de las 17:30 horas de este viernes, cuando un grupo de civiles armados disparó contra personas que se encontraban en calles de la colonia Agrarista Mexicana.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a la zona al igual que paramédicos que atendieron a cuatro personas lesionadas de bala y las trasladaron a hospitales.
En el área también se encontraron varias viviendas y negocios locales dañados por los disparos, así como un vehículo pick up con impactos en su carrocería.