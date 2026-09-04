Identifican a hermanos atacados a balazos en Lomas del Magisterio, Culiacán

CULIACÁN._ Dos hermanos fueron víctimas de un ataque armado la noche del jueves 3 de septiembre al interior de un domicilio en la colonia Lomas del Magisterio, hecho que dejó como saldo un hombre sin vida y uno más lesionado.

La persona que falleció en el lugar fue identificada como Cruz Alberto “N”, de 25 años de edad, mientras que el herido es Jesús Gilberto “N”, de 29 años.

De acuerdo con la información recabada, la agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas dentro de una vivienda ubicada entre las calles Tezozomoc y Cobalto.