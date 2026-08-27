Identifican a hermanos de Toluca hallados en una fosa séptica en Tacuichamona, Culiacán

CULIACÁN. _ Más de un año después de haber sido localizados en la sindicatura de Tacuichamona, municipio de Culiacán, los restos de dos hermanos originarios de Toluca, Estado de México, fueron identificados de manera formal a través de pruebas genéticas.

Las víctimas fueron identificadas como José Arturo, de 35 años, y David “L”, de 23 años. Ambos fueron encontrados en el mismo sitio, en el interior de una fosa séptica ubicadas a un costado del camino de terracería que conduce a esa comunidad.

El hallazgo ocurrió el 15 de mayo de 2025, durante las labores de rastreo en campo llevadas a cabo por el colectivo Sabuesos Guerreras en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda. En los trabajos participó personal técnico y logístico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) para facilitar las maniobras de recuperación.