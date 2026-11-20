CULIACÁN. _ El hombre localizado sin vida y con el cuerpo completamente cubierto con cinta adhesiva la mañana de este viernes 20 de noviembre, en la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán, fue identificado por sus familiares.

Se trata de Carlos Santiago “N”, de 42 años, quien tenía su domicilio en la colonia Juntas del Humaya, ubicada en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado.

El cuerpo fue localizado boca arriba sobre la banqueta de una iglesia, en el cruce de las calles Del Temple y Designio. La víctima tenía cinta adhesiva en todo el cuerpo, incluida la cabeza y las manos; no llevaba playera y vestía únicamente un short negro.