Identifican a hombre abatido en enfrentamiento con autoridades en La Guamuchilera, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Saúl “C.”, de 30 años, fue la persona que perdió la vida durante el enfrentamiento armado ocurrido la noche del lunes en el poblado de La Guamuchilera, en la sindicatura de Las Tapias, al sur de Culiacán, confirmaron las autoridades.
El hecho violento se registró a escasos metros de una telesecundaria de la comunidad. De acuerdo con el informe oficial, Saúl “C.” circulaba a bordo de una camioneta negra de modelo reciente cuando se encontró con elementos de seguridad, presuntamente iniciando la agresión armada en la cual resultó abatido en el sitio.
El operativo de seguridad se extendió hasta la madrugada del martes con la participación de efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes resguardaron la zona para las diligencias periciales correspondientes.
Vecinos de la zona reportaron a este medio que un helicóptero artillado sobrevoló a baja altura y, aparentemente, realizó disparos desde el aire; no obstante, esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad de seguridad pública o federal.
Simultáneamente, las fuerzas federales extendieron su despliegue con recorridos y el reforzamiento de la presencia en poblados cercanos como Alcoyonqui, Lo de Bartolo, Nuevo Mundo, San Román, El Salado, Las Tapias y San Antonio.