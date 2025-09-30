Identifican a hombre abatido en enfrentamiento con autoridades en La Guamuchilera, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Saúl “C.”, de 30 años, fue la persona que perdió la vida durante el enfrentamiento armado ocurrido la noche del lunes en el poblado de La Guamuchilera, en la sindicatura de Las Tapias, al sur de Culiacán, confirmaron las autoridades.

El hecho violento se registró a escasos metros de una telesecundaria de la comunidad. De acuerdo con el informe oficial, Saúl “C.” circulaba a bordo de una camioneta negra de modelo reciente cuando se encontró con elementos de seguridad, presuntamente iniciando la agresión armada en la cual resultó abatido en el sitio.