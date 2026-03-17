Seguridad
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Víctima identificada

Identifican a hombre asesinado a balazos durante la madrugada del lunes en sector Issstesin, en Culiacán

Francisco Javier, fue identificado por sus familiares; residía en el fraccionamiento Las Estancias, en la zona surponiente de Culiacán
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/03/2026 14:11
17/03/2026 14:11

CULIACÁN. _ Fue identificado como Francisco Javier “N”, de 39 años de edad, el hombre asesinado a balazos durante los primeros minutos del pasado lunes en el fraccionamiento Issstesin, al norte de Culiacán.

Tras la necropsia de Ley, el occiso fue reconocido como vecino del fraccionamiento Las Estancias, en la zona surponiente de Culiacán.

Su cuerpo quedó tendido sobre el bulevar Salvador Alvarado, entre las calles Piñoncito y Castizas, cerca de una universidad.

En la escena del crimen quedaron abandonadas junto al cuerpo de la víctima, algunas de sus pertenencias como audífonos blancos y un teléfono celular.

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