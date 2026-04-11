Seguridad
|
Homicidio

Identifican a hombre asesinado a balazos en la colonia Las Cucas, en Culiacán

Trinidad, de aproximadamente 50 años de edad, fue agredido cuando aparentemente estaba conviviendo con familiares este sábado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/04/2026 21:06
11/04/2026 21:06

CULIACÁN._ El hombre asesinado a tiros durante el mediodía de este sábado en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán, fue identificado como Trinidad “N”.

El occiso, de aproximadamente 50 años de edad, fue agredido cuando aparentemente estaba conviviendo con familiares.

El crimen ocurrió al fondo de la calle Arnulfo Rodríguez, cerca de la calle Profesor Antonio Serrano, alrededor de las 13:30 horas.

El cuerpo de la víctima quedó bajo resguardo del Servicio Médico Forense, donde familiares lo reclamarán tras la necropsia de Ley.

#Ataque a balazos
#Homicidio
#Identificado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube