Identifican a hombre asesinado dentro de su casa en Riveras del Humaya, en Culiacán

Fue identificado como Pedro Armando “N” el hombre que murió a balazos al interior de un domicilio en el fraccionamiento Riveras del Humaya, al norte de Culiacán.

La víctima, de 40 años de edad, fue reconocida como residente de la casa donde perdió la vida este 14 de enero.

Vecinos reportaron los disparos cerca de las 5:00 horas de este miércoles, sobre la calle Eucalipto y Del Brasil, y un par de horas después se confirmó que el hombre había sido asesinado.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron la zona hasta la llegada del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, y de la Fiscalía General del Estado, que inició la investigación del caso.