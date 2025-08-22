Identifican a hombre asesinado en ataque armado en colonia Sinaloa, en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres días después del homicidio, autoridades confirmaron la identidad del hombre baleado el pasado martes 19 de agosto.

La Fiscalía General del Estado identificó al hombre que fue asesinado a balazos la tarde del martes 19 de agosto en un domicilio ubicado en la colonia Sinaloa, en el municipio de Culiacán.

Se trata de José Isaías, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Aquiles Serdán, ubicada cerca del sitio donde ocurrió el ataque armado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la autopsia de ley, mientras que el Ministerio Público quedó a cargo del caso y mantiene el cuerpo bajo resguardo, en espera de que familiares acudan a reclamarlo conforme al proceso legal correspondiente.

El hecho

El homicidio ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Águila, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Magnolia. La víctima quedó tendida boca abajo sobre la banqueta frente al inmueble, vestía pantalón de mezclilla y playera roja, y presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, un grupo de civiles armados que viajaban en un vehículo de modelo reciente abrieron fuego contra la vivienda y tras la agresión, huyeron con rumbo desconocido.

La vivienda atacada, de dos plantas y con portón de madera y balcones con barandales de cristal, también sufrió daños durante el tiroteo. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron al lugar y aseguraron el área, donde localizaron decenas de casquillos de arma larga.