Identifican a hombre asesinado en ataque armado en Los Ángeles, en Culiacán

Como Uriel Rodrigo, de 32 años, fue identificado el hombre que perdió la vida durante un ataque armado registrado la noche de este miércoles 25 de marzo en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

El hecho dejó además a otro hombre herido, quien fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando ambas víctimas circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo, de color rojo, por calles del sector.

Fue al transitar por la avenida Capistrano, antes de llegar a la calle Hermosa, cuando civiles armados que viajaban en una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir del lugar.

Tras el reporte de detonaciones, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio, donde localizaron a las víctimas con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que Uriel Rodrigo ya no contaba con signos vitales, siendo localizado sin vida en el asiento de copiloto de la unidad automotriz.

En tanto, el otro hombre, presunto piloto del vehículo, fue auxiliado y trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica.