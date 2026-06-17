Identifican a hombre asesinado en camioneta en el sector Terranova en Culiacán

CULIACÁN._ Como David Alonso, originario de la comunidad de Laguna Colorada, fue identificado el hombre localizado sin vida la noche del martes en el fraccionamiento Hacienda de Las Moras, perteneciente al sector Terranova, en la capital sinaloense. Durante el transcurso de este miércoles 16, familiares de la víctima, de entre 35 y 40 años de edad, acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la identificación oficial y reclamar el cuerpo.

Los hechos en los que David Alonso fue privado de la vida se registraron alrededor de las 21:30 horas sobre el bulevar Hacienda de Las Moras. En el sitio, las corporaciones de seguridad ubicaron una camioneta Ford Ranger color verde que presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.