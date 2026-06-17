Identifican a hombre asesinado en camioneta en el sector Terranova en Culiacán

CULIACÁN._ Como David Alonso, originario de la comunidad de Laguna Colorada, fue identificado el hombre localizado sin vida la noche del martes en el fraccionamiento Hacienda de Las Moras, perteneciente al sector Terranova, en la capital sinaloense.
Durante el transcurso de este miércoles 16, familiares de la víctima, de entre 35 y 40 años de edad, acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la identificación oficial y reclamar el cuerpo.
Los hechos en los que David Alonso fue privado de la vida se registraron alrededor de las 21:30 horas sobre el bulevar Hacienda de Las Moras. En el sitio, las corporaciones de seguridad ubicaron una camioneta Ford Ranger color verde que presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
Según los datos obtenidos en la escena, el cuerpo de la víctima estaba en el asiento trasero de la unidad. Por la posición y las condiciones del hallazgo, los investigadores mantienen como hipótesis que la víctima pudo haber sido privada de la libertad de manera ilegal momentos antes de que le quitaran la vida.
La zona quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, mientras que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado recolectó los indicios balísticos y ordenó el traslado del cuerpo, a las instalaciones del Semefo donde fue reclamado por sus familiares.