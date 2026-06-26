Seguridad
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Víctima identificada

Identifican a hombre asesinado en el Infonavit Humaya, al norte de Culiacán

José Carlos, de 39 años y vecino de la colonia Agustina Ramírez privado de la vida al llegar a un complejo multifamiliar la mañana de este viernes; autoridades aseguraron 10 casquillos en la escena del crimen
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/06/2026 13:46
26/06/2026 13:46

CULIACÁN. _ Como José Carlos, de 39 años de edad y vecino de la colonia Agustina Ramírez, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado a balazos la mañana de este viernes en un complejo de edificios multifamiliares de la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

La agresión con armas de fuego se registró en el andador Mercurio, ubicado en los edificios de dicho sector, alrededor de las 10:50 horas, momento en que los habitantes del área reportaron a las autoridades haber escuchado diversas detonaciones.

Elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sitio indicado y localizaron al ciudadano sin signos vitales, tendido sobre la vía pública. Momentos después, paramédicos de Protección Civil arribaron para confirmar el fallecimiento de la persona.

Durante el procesamiento del lugar de los hechos, el personal pericial localizó y aseguró al menos 10 casquillos percutidos de grueso calibre. Ante el hallazgo, la zona fue resguardada por el personal militar y por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Agentes de la Policía Investigadora junto con peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y dispusieron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones de ley.

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