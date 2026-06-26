Identifican a hombre asesinado en el Infonavit Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Como José Carlos, de 39 años de edad y vecino de la colonia Agustina Ramírez, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado a balazos la mañana de este viernes en un complejo de edificios multifamiliares de la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

La agresión con armas de fuego se registró en el andador Mercurio, ubicado en los edificios de dicho sector, alrededor de las 10:50 horas, momento en que los habitantes del área reportaron a las autoridades haber escuchado diversas detonaciones.

Elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sitio indicado y localizaron al ciudadano sin signos vitales, tendido sobre la vía pública. Momentos después, paramédicos de Protección Civil arribaron para confirmar el fallecimiento de la persona.