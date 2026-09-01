Identifican a hombre asesinado en la colonia Las Cascadas en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Agapito “N”, de 50 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este martes 1 de septiembre dentro de un domicilio en Culiacán.

El hecho violento ocurrió en la colonia Las Cascadas, ubicada al suroriente de la ciudad, en un sector habitacional colindante con el cerro y los límites de la colonia Renato Vega.

Las autoridades informaron que el homicidio fue reportado sobre la calle Puma, entre Oso y la avenida principal, una zona de difícil acceso por ser un camino de terracería.