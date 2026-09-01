Identifican a hombre asesinado en la colonia Las Cascadas en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Agapito “N”, de 50 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este martes 1 de septiembre dentro de un domicilio en Culiacán.
El hecho violento ocurrió en la colonia Las Cascadas, ubicada al suroriente de la ciudad, en un sector habitacional colindante con el cerro y los límites de la colonia Renato Vega.
Las autoridades informaron que el homicidio fue reportado sobre la calle Puma, entre Oso y la avenida principal, una zona de difícil acceso por ser un camino de terracería.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y localizaron a la víctima sin vida en la entrada de la vivienda, recostada sobre su lado izquierdo.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después al lugar de los hechos; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron de manera oficial que ya no contaba con signos vitales.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre policías investigadores y peritos, acudió para realizar las diligencias correspondientes y recabar los casquillos percutidos de horrible calibre.
El área quedó acordonada bajo el resguardo de las corporaciones de seguridad.