Identifican a hombre asesinado en La Conquista; salió del penal horas antes del ataque

CULIACÁN. _ Como Irving Omar “N”, de 33 años de edad y originario de Los Mochis, fue identificado el hombre que fue asesinado en el fraccionamiento La Conquista, al norte de la capital sinaloense, la tarde del jueves 11 de junio.
De acuerdo con la información, el hombre acababa de salir del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, cuando fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon hasta quitarle la vida.
Según informes, Irving Omar tenía apenas unas horas de haber salido del penal de Aguaruto, tras cumplir tres años de condena por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Al momento de la agresión a tiros, la víctima viajaba en una camioneta Honda CR-V color tinto, de modelo reciente, acompañada por uno de sus familiares.
Tras el ataque, autoridades de los distintos órdenes de gobierno acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fue identificado por sus familiares.