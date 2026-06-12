Identifican a hombre asesinado en La Conquista; salió del penal horas antes del ataque

CULIACÁN. _ Como Irving Omar “N”, de 33 años de edad y originario de Los Mochis, fue identificado el hombre que fue asesinado en el fraccionamiento La Conquista, al norte de la capital sinaloense, la tarde del jueves 11 de junio.

De acuerdo con la información, el hombre acababa de salir del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, cuando fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon hasta quitarle la vida.

Según informes, Irving Omar tenía apenas unas horas de haber salido del penal de Aguaruto, tras cumplir tres años de condena por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.