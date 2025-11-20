Identifican a hombre asesinado en la Vicente Guerrero, en Culiacán

Como Edgar Iván “N”, de 36 años de edad, fue identificado el hombre asesinado a balazos durante la mañana de este 20 de noviembre en Culiacán.
El ahora occiso fue reconocido como vecino de la colonia Guadalupe Victoria, de esta misma ciudad.
La víctima fue asesinada a balazos alrededor de las 7:30 horas de este jueves, cuando estaba a bordo de un vehículo Toyota Prius color blanco de modelo reciente, estacionado frente a una farmacia.
Según reportes, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y atacaron a Edgar Iván con disparos de arma corta.