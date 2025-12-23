Identifican a hombre asesinado en lote de autos del sector Tres Ríos, en Culiacán

Como Carlos Emmanuel, de 33 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un ataque con disparos de arma de fuego en un lote de venta de autos usados del sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.

La víctima tenía su domicilio en la colonia Gabriel Leyva y los hechos se registraron la mañana de este martes 23 de diciembre, en una gasolinera en desuso habilitada como negocio de compra y venta de vehículos, ubicada en la intersección del bulevar Enrique Félix Castro y el bulevar Rotarismo.