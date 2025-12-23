$!Identifican a hombre asesinado en Tres Ríos; era buscado por la DEA

Como Alan Gabriel “N” fue identificado el hombre localizado sin vida la noche del lunes 22 de diciembre en el fraccionamiento Bonanza, en el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información oficial, la persona contaba con una ficha de búsqueda por parte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), instancia que ofrecía una recompensa de un millón de pesos por datos que permitieran su localización, al ser requerido por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.