Seguridad
|
Víctima identificada

Identifican a hombre asesinado en Villas del Río, en Culiacán; se trata de Paul Yojari “N”

La víctima, de 25 años, tenía su residencia en el sector Barrancos, al sur de la capital sinaloense; fue privado de la vida cuando circulaba en su automóvil junto a un jardín de niños
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/02/2026 12:03
18/02/2026 12:03

CULIACÁN. _ Fue identificado como Paul Yojari “N” el hombre asesinado a balazos dentro de un vehículo junto a un kínder en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.

La víctima, de 25 años, tenía su residencia en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La tarde de este martes fue atacado a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo interceptaron cuando se encontraba dentro de un Nissan Sentra gris, de modelo reciente.

El vehículo quedó estacionado sobre la calle Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, casi esquina con el bulevar Villas del Río, junto al jardín de niños Jesús Kumate Rodríguez.

Al momento del hecho, Paul Yojari vestía playera y pantalón negros, y presentaba algunos números tatuados en las piernas.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube