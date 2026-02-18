Identifican a hombre asesinado en Villas del Río, en Culiacán; se trata de Paul Yojari “N”

CULIACÁN. _ Fue identificado como Paul Yojari “N” el hombre asesinado a balazos dentro de un vehículo junto a un kínder en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.

La víctima, de 25 años, tenía su residencia en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La tarde de este martes fue atacado a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo interceptaron cuando se encontraba dentro de un Nissan Sentra gris, de modelo reciente.