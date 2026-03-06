Identifican a hombre desaparecido desde diciembre entre restos de fosas clandestinas de Concordia

MAZATLÁN._ Un hombre reportado como desaparecido desde diciembre pasado fue identificado entre los restos exhumados de las fosas clandestinas de El Verde, Concordia.

Con la leyenda “Localizado sin vida”, colectivos de buscadoras publicaron este viernes la ficha de búsqueda de Isabel Hernández García, desaparecido en Concordia desde el 14 de diciembre de 2025.

Al parecer, los restos de Isabel, de 58 años, fueron identificados de acuerdo a pruebas genéticas practicadas a los restos óseos exhumados en las jornadas de búsqueda iniciadas desde el pasado 3 de febrero en fosas clandestinas descubiertas en la comunidad de El Verde.

Del inicio de dichas jornadas a la fecha, las autoridades han confirmado el hallazgo de restos de 15 personas, de las cuales siete corresponden al grupo de los 10 mineros que fueron privados de su libertad en el Residencial Clementina, en Concordia, desde el pasado 23 de enero.

Familiares confirmaron a través de redes sociales el hallazgo sin vida de Isabel e informaron que sus restos serían trasladados a Chrimolllos, Concordia, su lugar de origen.