Identifican a hombre encontrado emplayado en entronque hacia Agua Blanca, en Culiacán

Fue identificado por autoridades como Óscar Adrián “N”, el hombre encontrado sin vida y emplayado por la salida a Imala, en el cruce hacia la comunidad de Agua Blanca, al oriente de Culiacán.

El occiso, de entre 30 y 35 años, presentaba indicios de violencia, así como heridas por disparos de arma de fuego.

Su cadáver fue hallado en el transcurso del mediodía de este jueves 7 de mayo, en las inmediaciones del poblado Las Aguamitas.

El cuerpo permanece bajo custodia del Servicio Médico Forense, para continuar con las diligencias y peritajes correspondientes.