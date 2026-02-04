$!Identifican a hombre hallado asesinado en Jardines del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ La identidad del hombre que fue hallado asesinado y envuelto en una cobija la tarde de este miércoles, en la colonia Jardines del Humaya, ya fue dada a conocer.

Familiares lo identificaron como Ángel Gabriel, de 35 años de edad. Reportan que se encontraba desaparecido desde hace siete días, luego de que fue privado de la libertad el pasado 29 de enero en la colonia de El Ranchito.

Ángel Gabriel fue hallado sin vida la tarde de este 4 de febrero en una brecha que se encuentra al lado de un edificio de aceros, a unos metros de un altar de la Santa Muerte, frente al carril de oriente a poniente del libramiento La Costerita.