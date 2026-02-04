$!Identifican a hombre hallado asesinado en Jardines del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ La identidad del hombre que fue hallado asesinado y envuelto en una cobija la tarde de este miércoles, en la colonia Jardines del Humaya, ya fue dada a conocer.
Familiares lo identificaron como Ángel Gabriel, de 35 años de edad. Reportan que se encontraba desaparecido desde hace siete días, luego de que fue privado de la libertad el pasado 29 de enero en la colonia de El Ranchito.
Ángel Gabriel fue hallado sin vida la tarde de este 4 de febrero en una brecha que se encuentra al lado de un edificio de aceros, a unos metros de un altar de la Santa Muerte, frente al carril de oriente a poniente del libramiento La Costerita.
Su cuerpo mostraba huellas de violencia y heridas producidas por proyectil de arma de fuego; tenía las manos amarradas y estaba envuelto en una cobija.
Su hallazgo se registró alrededor de las 16:40 horas de este miércoles.
Las autoridades competentes trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia para luego ser entregado a la familia con su debido proceso legal.