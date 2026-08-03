Identifican a hombre hallado envuelto en cobijas en Culiacán y a víctima de homicidio en Villa Juárez

CULIACÁN. _ Fueron identificados formalmente por las autoridades las dos personas halladas sin vida en distintos hechos, en el transcurso del pasado domingo en Culiacán y Navolato.

En un primer hecho, a las 8:30 horas de este 2 de agosto, fue hallado Gabriel “N”, de 51 años de edad y vecino de Jesús María, sin vida y envuelto en cobijas sobre un camino de terracería en la periferia norte de Culiacán.