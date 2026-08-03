Identifican a hombre hallado envuelto en cobijas en Culiacán y a víctima de homicidio en Villa Juárez

CULIACÁN. _ Fueron identificados formalmente por las autoridades las dos personas halladas sin vida en distintos hechos, en el transcurso del pasado domingo en Culiacán y Navolato.
En un primer hecho, a las 8:30 horas de este 2 de agosto, fue hallado Gabriel “N”, de 51 años de edad y vecino de Jesús María, sin vida y envuelto en cobijas sobre un camino de terracería en la periferia norte de Culiacán.
Su cadáver fue abandonado 50 metros a un costado de la carretera hacia Tepuche, en una brecha ubicada a 800 metros antes de llegar al crucero conocido como la “Y”.
Horas más tarde, aproximadamente a las 17:30 horas, encontraron asesinado a balazos a David “N”, de 34 años de edad, en una propiedad de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El occiso estaba recostado sobre lo que aparentemente era una cama, con al menos un impacto de bala en la cabeza, dentro de una propiedad de la colonia Santa Anita, donde residía.