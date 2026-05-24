Identifican a hombre hallado envuelto en cobijas en la colonia Chapultepec, en Culiacán

Como Tomás Andrés “N”, de 34 años de edad y originario del municipio de San Ignacio, fue identificado el hombre localizado sin vida el pasado viernes 22 de mayo en calles de la colonia Chapultepec, en Culiacán.

La víctima había sido encontrada envuelta en una cobija color azul rey y bolsas plásticas, además de tener las manos atadas hacia atrás con un mecate blanco.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:00 horas sobre la calle Matías Lazcano, entre Porfirio Díaz y Mariano Romero, luego de que ciudadanos reportaran un bulto sospechoso abandonado en plena vía pública.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de una persona sin vida.

Posteriormente se confirmó que el fallecido era Tomás Andrés, quien contaba con una ficha activa de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa desde el pasado lunes 18 de mayo.

De acuerdo con la pesquisa, el hombre fue visto por última vez alrededor de las 14:00 horas de ese día en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán.

La ficha de búsqueda lo describía como un hombre de complexión regular y tez morena clara, quien al momento de desaparecer vestía pantalón de mezclilla azul y una playera casual negra.